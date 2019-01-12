التعرف على الجثة المتفحمة في طرابلس

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أخبار ليبيا24

تعرفت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس على هوية الشاب الذي وجدت جثته متفحمة داخل صندوق خلفي لسيارة محترقة نوع هونداي سوناتا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الجثة المتفحمة تعود للشاب رائف سالم الجابري من مدينة الزهراء الجنوبية ويعمل بالحسابات المالية في قطاع الصحة طرابلس.

يشار إلى أنه تم العثور على السيارة بطريق المطار تحت كوبري الفروسية وعند إخماد النيران خرجت رائحة غريبة وعند التحقق من صندوق السيارة الخلفي وجدت جثة محترقة مقيدة اليدين والقدمين بأسلاك معدنية وكان الشخص مخطوف وحرق حياً.

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