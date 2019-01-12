العثور على جثة لشاب قتل “ذبحًا” في بنغازي

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قال رئيس وحدة التحريات في مركز شرطة الفويهات ” نقيب عصام العبيدي” إنه تم العثور على جثة لشاب مقتول في إحدى عمارات منطقة الكيش في بنغازي.

وأضاف العبيدي بحسب صفحة وحدة التحريات في المركز على “فيسبوك” أنه وردت معلومة للمركز حول العثور على شاب مقتول بمنطقة الكيش، موضحًا أنه فور البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة بإحدى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقة الكيش الدور الخامس.

وأكد رئيس الوحدة أنه بالفعل تم العثور على جثمان الشاب المهدي عبد الجليل نصيب المنفي مقتولا “ذبحًا” داخل الشقة و تم توثيق الواقعة و جاري التحري حول القضية.

وأفاد العبيدي بأن المغدور به من سكان مدينة طبرق و طالب يدرس في كلية الطب البشري الدفعة 45 في جامعة بنغازي السنة ثانية و من مواليد 1996 و والده يعمل بسلاح الجو الليبي برتبة عميد .

وأشار رئيس الوحدة إلى أن البلاغ جاء عن طريق أحد سكان العمارة بعد ما تم ملاحظة باب شقة المغدور مفتوحاً لعدة ساعات مما أثار الشكوك و بعد الدخول وجدوا دم المغدور به و على الفور تم البلاغ.