تسييري المرج يناقش إقامة مشاريع استثمارية مع صندوق الضمان الاجتماعي

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بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية المرج وليد صلهوب مع مدير مكتب الخدمات الضمانية المرج محمد الحواز في مقر صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج سُبل إنشاء مشاريع استثمارية في البلدية.

وتدارس المجتمعون إنشاء مشاريع تنموية ، بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية إلى جانب افتتاح مكاتب خدمية تابعة للخدمات الضمانية المرج بهدف تسهيل وتقريب الخدمات للمضمُونين.

وصرح رئيس المجلس التسييري المرج ،وليد صلهوب : إن المشاريع التي تم الاتفاق عليها تأتي في إطار التنمية المكانية للبلدية وتوفير خدمات أكثر للمواطن.

ومن جانبه بين مدير مكتب الخدمات الضمانية المرج ،محمد الحواز أن ما تمخض عن الاجتماع هو “اتفاق مبدئي ” لإنشاء مشاريع ضخمة في المدينة بعد أن يتم عرض هذه المشاريع المُقترحة على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس حفيظه للموافقة عليها والشروع في تنفيذها.

وتابع الحواز إن هذه الاستثمارات تأتي كبدائل للصندوق عن الاشتراكات الضمانية وهى وسيلة لتدوير أموال الصندوق للمصلحة العامة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في التنمية المكانية.

وعن افتتاح وحدات خدمية تابعة للمكتب أشار مدير مكتب الخدمات الضمانية إلى أن ذلك يأتي في سبيل تقريب الخدمات لجموع المضمُونين بخدمات الضمان الاجتماعي ،وتطبيقاً للتعليمات الصادرة من طرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام .

وأردف الحواز أن هذه المشاريع الاستثمارية والمكاتب والوحدات الضمانية قد جاءت ضمن خطة صندوق الضمان الاجتماعي لتجويد وتقريب الخدمات والرفع من الكفاءة .

يذكر أن الخدمات الضمانية المرج تستهدف بخدماتها قرابة العشرة الآلاف مضمون ومشترك وتضم (وحدة الخدمات الضمانية العويلية ،وحدة الخدمات الضمانية تاكنس ببلدية جردس العبيد، إلى جانب المكتب الخدمي بالمرج المدينة).