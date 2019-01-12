العثور على معمل لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة قرب منطقة غدوة
أخبار ليبيا24
عثرت كتيبة خالد بن الوليد، على معمل كبير لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة، تابع للخلايا الإرهابية التي تم القضاء عليها في الأيام الماضية قرب منطقة غدوة .
وأكدت الكتيبة حسب مكتبها الإعلامي على “فيسبوك”، استمرار حالة الطوارئ وإعلان حظر التجول داخل بلدية الشرقية “أم الأرانب” تبدأ من الساعة 12 ليلا حتى الفجر.
وأوضحت كتيبة خالد بن الوليد أن حالة الطواريء تأتي ضمن الترتيبات الأمنية التي تم الأخذ بها لمواجهة أي عمل إرهابي قد يهدد الأمن في المنطقة مجددة تأكيدها ملاحقة الإرهابيين واستمرار الدوريات لتمشيط المنطقة بالكامل .
وأظهرت تحقيقات سابقة مع بعض الأسرى المحررين أن الخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها في منطقة غدوة كانت تخطط لتنفيذ هجمات على الكتيبة وعلى مراكز الأمن في الجنوب.
وكانت الكتيبة، حذرت المدنيين من الاقتراب من الأماكن غير الآمنة والمناطق القريبة من الاشتباكات أو الثكنات العسكرية حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة في سقوط ضحايا مدنيين، وعرقلة عمل أفراد الكتيبة .
ونوهت كتيبة خالد بن الوليد إلى ضرورة الإبلاغ عن أي شخص مشبوه أو أجسام غريبة يشتبه أنها قد تكون عبوات ناسفة.