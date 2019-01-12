العثور على معمل لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة قرب منطقة غدوة

أخبار ليبيا24

عثرت كتيبة خالد بن الوليد، على معمل كبير لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة، تابع للخلايا الإرهابية التي تم القضاء عليها في الأيام الماضية قرب منطقة غدوة .

وأكدت الكتيبة حسب مكتبها الإعلامي على “فيسبوك”، استمرار حالة الطوارئ وإعلان حظر التجول داخل بلدية الشرقية “أم الأرانب” تبدأ من الساعة 12 ليلا حتى الفجر.