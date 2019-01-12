تشكيل لجنة مختصة بإخلاء المقرات الإدارية المشغولة في مدينة درنة

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أسفر اجتماع عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي مع مسؤوليّ الجهات ذات العلاقة ببلدية درنة عن تشكيل لجنة مكونة من جهات الاختصاص لغرض شرعنة إجراءات الإخلاء والإزالة المزمع تنفيذهما وفقاً لتعليمات الجهات الضبطية العُليا للدولة.

وأكد المجتمعون على ضرورة إخلاء المقرات الإدارية وتعزيز وفرض هيبة الدولة على أن تكون إجراءات الإزالة والإخلاء مسبُوقة بإجراءات قانونية منظمة ومعالجة الحالات التي تنطبق بشأنها شروط الاستحقاق بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة مع مراعاة الظرف الإنساني وظروف الطقس والمناخ.

وتم تشكل لجنة مكونة من مندوب من القيادة العامة – مسؤول مكتب الأملاك- مدير الحرس البلدي- مكتب التخطيط العمراني- مكتب الأشغال العامة – مكتب الشؤون القانونية بالبلدية- مدير المصرف العقاري- مدير الشؤون الاجتماعية- مندوب من النيابة العامة.

وكان المجلس البلدي درنة كان قد أوقف منذ يومين إجراءات الهدم والإخلاء والإزالة التي تقوم بها إدارة البحث الجنائي برئاسة عقيد صلاح هويدي في مدينة درنة معتبرا أن هذا الأمر اختصاص أصيل للبلدية وهي التي تحدد متى يتم البدء في الإخلاء والإزالة.

وتم توجيه كتاب لآمر الغرفة الأمنية العليا بأن عملية الأخلاء والإزالة لا تتم إلا عن طريق اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي درنة وأسندت لها مجموعة من المهام وأي إجراء يصدر بدون التنسيق مع رئيس وأعضاء اللجنة يعتبر باطلا.

وبدوره خاطب رئيس الغرفة الأمنية العليا عبدالعالي عيسى صالح مدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي بإيقاف الإخلاءات والإزالة إلى حين صدور قرار اللجنة من عميد بلدية درنة.

يشار إلى أن الإدارة العامة للبحث الجنائي شرعت بتعليمات من مدير الإدارة ورئيس خطة تأمين درنة عقيد صلاح هويدي في إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة و ملاحقة مروجي المخدرات والخمور كما تم إخلاء المقرات الإدارية من مغتصبيها بالسنوات الماضية وإعادتها للجهات المختصة.