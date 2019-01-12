السمنة تسبب الزهايمر والخرف

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بحسب دراسة سلط عليها الضوء موقع “بريفنشن” الطبي، تؤدي زيادة حجم البطن إلى انكماش في الدماغ، أو بمعنى طبي تزيد فرص الإصابة بالخرف والزهايمر.

ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية “نيورولوجي” الطبية المتخصصة في طب الأعصاب في يناير، أن الدهون الزائدة على البطن والخصر تزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة بما في ذلك أمراض القلب والسكري، لكنها أيضا لها بالإصابة بأمراض الدماغ.

وتابع الباحثون في الدراسة ما يقرب من 10 آلاف مشارك بمتوسط عمر 55 عاما، وعقدوا مقارنة بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) وحجم المادة الرمادية والمادة البيضاء في أدمغتهم، المكونان الرئيسيان للمخ.

ومع تقدمنا ​​في العمر، ينخفض ​​حجم المادتين الرمادية والبيضاء في الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الألزهايمر والخرف.