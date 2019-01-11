مناقشة المشاريع التي تمت الموافقة عليها من الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار بنغازي

مناقشة المشاريع التي تمت الموافقة عليها من الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار بنغازي لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي اقرت الميزانية التقديرية لبنغازي للعام 2019 بمبلغ وقدره 620 مليون دينار

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيسى العريبي اجتماعاً مع رئيس المجلس التسييري بنغازي صقر بوجواري، وعضو المجلس ادريس غيث بمقر البلدية .

واطلع العريبي على خطة عمل المجلس التسييري للمدينة والمشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار للمدينة، كما تناول الاجتماع حملة النظافة التي بدأت تحت إشراف البلدية وضرورة ايجاد حلول دائمة لهذا الملف.

وأشاد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي على دعم أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازى و رئيس الحكومة المؤقتة لبلدية بنغازي ولجنة إعادة الاستقرار للمدينة لحل كافة المشاكل التي تعانيها المدينة.

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي اقرت الميزانية التقديرية لبنغازي للعام 2019 بمبلغ وقدره 620 مليون دينار في خطوة إلى إعادة صيانة عدد من المرافق الهامة وإنشاء أخرى ذات أهمية لسكانها.

وتتبنى تلك الميزانية عدة مشاريع، أبرزها شراء وحدات سكنية لنازحي بنغازي المتضررة منازلهم، وصيانة مقرات وزارة الخارجية، والمجلس البلدي وعدد من أقسام مستشفى الجلاء، وفقًا لما أقرته اللجنة.