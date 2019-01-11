الأهلي بنغازي يصعق “حسين داي” الجزائري في الثانية الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الاهلي بنغازي في خطف فوز ثمين وقاتل على ضيفة “نصر حسين داي” الجزائري اليوم الجمعة بعد أن هزمه بهدف مقابل لاشئ على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية في مباراة ذهاب الدور 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .

هدف الأهلي القاتل جاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع برأسية المدافع المخضرم جبريل البقرماوي الذي استغل كرة ثابتة نفذها الشامخ فرج .

وسيطر ممثل ليبيا علي مجمل فترات اللقاء وأهدر لاعبية فرص مؤكدة للتسجيل .

هذا وسيلتقي الفريقان إياباً بالجزائر لتحديد الفريق المتأهل لدوري المجموعات في 19 يناير الجاري.