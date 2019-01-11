بحث تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي بين ليبيا ومصر استعراض المحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين الدولتين وذلك في تطوير منظومة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب مع مدير مستشفى دار الفؤاد المصري سعد أمين مهدي، إمكانية تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إلى جمهورية مصر، للالتقاء بعدد من المسؤولين لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا.

وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك ودراسة إبرام بروتوكولات تعاون بين البلدين، وفقًا لما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي.

وتناول الاجتماع، استعراض المحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين الدولتين وذلك في تطوير منظومة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن عقد شراكة في عدة مجالات أهمها التدريب وتوطين العلاج بالداخل وتقديم سبل الدعم الفني والتقني من أجل تطوير منظومة الطوارئ في ليبيا .

وأكد وكيل عام وزارة الصحة أن مصر شريك أساسي في دعم وتطوير المنظومة الصحية في ليبيا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تبادل الزيارات بين البلدين لنقل الخبرات في هذا الصدد.

من جهته، أكد مدير مستشفي دار الفؤاد على أهمية التعاون المثمر بين البلدين سواء ما تم خلال الفترة الماضية أو ما سيتم مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق له يتكون من مدير عام مركز بنغازي الطبي عبدالكريم القبائلي ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي ومدير مستشفي الثورة المركزي محمد التريكي ومدير مركز القلب بنغازي طاهر الفاضلي ومدير العلاقات العامة بديوان وزاره الصحة عبدالله البراني.