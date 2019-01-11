وفد من صحة المؤقتة يطلع على مشاكل المراكز الصحية بالواحات

وفد من صحة المؤقتة يطلع على مشاكل المراكز الصحية بالواحات مازال المواطن يلجا إلى مراكز الصحية لتوفير العلاج للمرضى

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد مكلف من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة إلى مدن الواحات أمس الخميس بسبب المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المراكز الصحية والمستشفيات بالواحات

وقال مدير مركز الصحي العرق ” محمد أمسلم ” إن الوفد الذي كان برئاسة مدير إدارة المستشفيات بالوزارة اطلع على سير العمل الخدمات الصحية والمستشفيات بالمنطقة .

وأشار أمسلم إلى أن الزيارة تضمنت المركز الصحي العرق، ومستشفي جالو العام، والمراكز الصحية بإوجلة .

وأضاف أنه عقد اجتماعاً موسع داخل قاعة الضرائب بجالو مع الوفد المكلف بحضور مدراء الخدمات الصحية بالواحات ومدراء المستشفيات العام والمركزي ومدراء عيادات ومراكز التابعة للصحة، ونوقش توحيد الجهود العمل بين المراكز الصحية والمستشفيات بمناطق الواحات، ونقل تبعية عيادة السكري والغدد الصماء من خدمات الصحية إلى وزارة الصحة وتغير مركز الكلى من مركز إلى عيادة مركزية الواحات تابعة للوزارة الصحة، وإنشاء مختبر مرجعي يكون مقره بجالو

ورغم المشاكل ونقص الاحتياجات داخل المراكز الصحية بالواحات، مازال المواطن يلجا إلى مراكز الصحية لتوفير العلاج للمرضى .