بلدي درنة يوقف إجراءات البحث الجنائي بالإخلاء والإزالة عملية الإخلاء والإزالة لا تتم إلا عن طريق اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثى إن المجلس البلدي درنة أوقف إجراءات الهدم والإخلاء والإزالة التي تقوم بها إدارة البحث الجنائي برئاسة عقيد صلاح اهويدي في مدينة درنة.

وأضاف الغيثي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن المجلس عقد اجتماعا مساء اليوم بخصوص لجنة إخلاء وإزالة العشوائيات بالمدينة، لأن هذا الأمر اختصاص أصيل للبلدية وهي التي تحدد متى يتم البدء في الاخلاء والإزالة.

وأوضح أنه تم توجيه كتاب لأمر الغرفة الأمنية العليا بأن عملية الإخلاء والإزالة لا تتم إلا عن طريق اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي درنة وأسندت لها مجموعة من المهام وأي إجراء يصدر بدون التنسيق مع رئيس وأعضاء اللجنة يعتبر باطلا.

وأكد عمميد البلدية أنهم قاموا بمراعاة الظروف التي يمر بها المواطن، خاصة بعد تعرض البعض للنزوح ولدمار بيوتهم والظروف المعيشية الصعبة في فصل الشتاء وقد تدخلنا لإيقاف أمر الاخلاء والإزالة بعد تقدم لنا عدد كبير من المواطنين يشتكون من هذه الإزالة، مطالبين بتوفير البديل لهم.

وبدوره، خاطب رئيس الغرفة الامنية العليا عبدالعالي عيسى صالح مدير إدارة البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي بإيقاف الاخلاءات والإزالة إلى حين صدور قرار اللجنة من عميد بلدية درنة.

يشار إلى أن الإدارة العامة للبحث الجنائي شرعت بتعليمات من مدير الإدارة ورئيس خطة تأمين درنة عقيد صلاح اهويدي في إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة وملاحقة مروجي المخدرات والخمور كما تم إخلاء المقرات الإدارية من مغتصبيها بالسنوات الماضية وإعادتها للجهات المختصة.