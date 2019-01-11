منسق عام الشباب بالمؤتمر “الليبي – الليبي” : هناك لقاء للشباب على مستوى ليبيا في بنغازي

منسق عام الشباب بالمؤتمر “الليبي – الليبي” : هناك لقاء للشباب على مستوى ليبيا في بنغازي سلامة يناقش مع الرئاسي التحضيرات للمؤتمر الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الخميس، تحضيرات الملتقى الوطني .

وحثّ المبعوث الأممي وفقا لما نشرته البعثة على صفحتها الرسمية في”فيسبوك”، السراج على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين .

وفي تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، قال منسق عام الشباب باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع “الليبي – الليبي” جمال الفلاح إن هناك خلط بين المؤتمرين، وأنه لا يملك أي معلومات حول المؤتمر الوطني الذي ترعاه البعثة الأممية .

وأكد “الفلاح” قرب انطلاق مؤتمرات ولقاءات كبيرة في مدينة بنغازي والشرق بدعم من الأعيان والقيادة العامة للجيش وأنه سيكون هناك لقاء للشباب على مستوى ليبيا في بنغازي .

وأوضح أن المؤتمر الليبي الجامع يضم أشخاص ليبيين من جميع الأطياف وفيه عدة مسارات منها مسار الشباب ومسار المرأة ومسار الأعيان والمشائخ ومسار البلديات والمسار الامني والعسكري .

ويهدف المؤتمر بحسب “الفلاح” إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتشكيل حكومة وطنية تدير البلاد .

وأضاف منسق عام الشباب باللجنة التحضيرية أنه من بين أهداف المؤتمر قطع الطريق عن الدول التي تتدخل وتعبث في المشهد الليبي وتؤجج الفتن بين أبناء الشعب الليبي وتدعم الجماعات المسلحة وأطراف سياسية من أجل فرض نفوذ أو حرب بالوكالة .