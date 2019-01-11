تكليف الفلاح بإدارة المرافق الشبابية والرياضية للمنطقة الشرقية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

كلفت شركة إدارة واستثمار المرافق والمنشأت الشبابية والرياضية اللاعب الدولي السابق “أحمد الفلاح” بإدارة فرع الشركة في المنطقة الشرقية .

وقال أحمد الفلاح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه سيستلم من الإدارة السابقة العمل خلال اليومين المقادمين، مثنيًا على الثقة التي وضعتها شركة إدارة واستثمار المرافق والمنشأت الشبابية والرياضية به  .

وأشار “أنا لست غريب عن المرافق الرياضية، حيث سبق وأن كنت مسؤولاً عن المدينة الرياضية بنغازي .

ووعد بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنبدأ خطوات جدية لصيانة عديد المرافق الرياضية في بنغازي والبداية ستكون من ملعب شهداء بنينا .

وأضاف مدير إدارة فرع الشركة في المنطقة الشرقية “سيتم أيضًا البدء في صيانة الملعب الجانبي للمدينة الرياضية، إضافة إلى صيانة أندية الهلال والتحدي .

وأكد الفلاح أن مدينة بنغازي تحتاج إلى مرافقها الرياضية، مستغرباً بقاء مدينة بحجم بنغازي من دون ملعب يحتضن مباريات أنديتها .

وطلب المسؤولين فك الارتباط بالشركة المسؤولة على صيانة ملعب الرياضية بنغازي والتعاقد مع شركات أخرى لتبدأ عملها وإكمال صيانة الملعب .

ويعتبر أحمد الفلاح من الشخصيات الرياضية المعروفة وسبق وأن لعب لفريق التحدي، وللمنتخب الليبي، كما عمل في المجال الإداري كرئيس لمجلس إدارة نادي التحدي كما عمل مديرًا للمدينة الرياضية بنغازي .

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