فتح باب الشكاوى ضد المصارف التجارية بشكل عام

فتح باب الشكاوى ضد المصارف التجارية بشكل عام الخانة الخاصة بالشكاوى على موقع الهيئة والباب مفتوح للجميع ومتابعة الشكوى

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش أعضاء من منظمة شباب الجبل الأخضر منظمي حملة “احترمونا” مع رئيس هيئة الرقابة الادارية عبدالسلام الحاسي التجاوزات الإدارية داخل القطاع المصرفي بشكل عام .

وتم التطرق خلال اللقاء يوم أمس الخميس إلى عدم التزام بعض فروع المصارف بساعات الدوام الرسمية والتقاعس عن أداء العمل فيما يخص بعض الصرافين والمحاسبين المختصين بالاستفسار مما سبب حالة من الربكة والزحمة، وعدم وجود شبابيك خاصة بذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن وغيرها من الشكاوى التي يطرحها المواطن .

وثمن رئيس الهيئة المجهودات المدنية بالطرق السلمية والحضارية، مؤكدًا على دور الشباب .

ونوه على الخانة الخاصة بالشكاوى على موقع الهيئة وأن الباب مفتوح للجميع عبر موقع الهيئة ومتابعة الشكوى أيضا كما أن من حق المواطنين تقديم الشكاوى لدى فروع الرقابة الإدارية كلا حسب بلديته .

كما تطرق عبدالسلام الحاسي لقصور تشريعية فيما يخص القانون رقم 20 لسنة 2013 الذي قيد نوعا ما صلاحيات الهيئة ولكن رغم ذلك يعطي ذات القانون إمكانية قانونية لمتابعة وتصحيح أداء المؤسسات إداريا.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على اجتماع آخر موسع للنظر في التجاوزات ووضع حلول بجدول زمني بدعوة ممثلين عن الجهات المعنية .