تعرف على أغلى طلاق في التاريخ

أخبار ليبيا 24

تداولت وسائل الإعلام المختلفة طوال الساعات الماضية خبر طلاق الملياردير وأغنى أغنياء العالم ومؤسس شركة أمازون “جيف بيزوس”، وانصبت الأحاديث عن تكلفة هذا الطلاق، ومقدار الثروة التي من الممكن أن تحصل عليها طليقته “ماكينزي توتل” .

وبما أن الزوجان عاشا في ولاية واشنطن، التي تدخل ضمن الولايات المتحدة المطبقة لقانون الملكية المشتركة، فإن التوقعات تشير إلى أنه ينبغي تقسيم إجمالي ثروتي الزوجين على الطرفين بالتساوي، على اعتبار أن الزوجين متشاركان في كل ما يملكان منذ أن ارتبطا ببعضهما البعض .

وحيث أن ثروة الزوجين بلغت قيمتها 135مليار دولار، فأن ماكينزي، البالغة من العمر 48 عاما ستحصل على مايقرب 70مليار .

وإذا حصل الطلاق بالفعل مع تقاسم الثروة، فإنه سيكون الطلاق الأعلى كلفة في العالم، وستحصل ماكينزي على لقب”أغنى طليقة في العالم”.