إدارة المناطق بالمؤقتة تناقش مشاكل الصحة بالواحات تذليل كافة المشاكل والعراقيل التي توجه الإدارات من أجل أداء أعمالها بالشكل المنوط به

أخبار ليبيا 24- خاص

عقد مدير إدارة المستشفيات والمناطق بوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل العيضة اجتماع مع مدراء المستشفيات بالواحات ومدارء المراكز والإدارات بإدارة الخدمات الصحية .

وناقش العيضة خلال الاجتماع أمس الخميس مع الحضور أهم المشاكل والعراقيل التي توجهه عملهم .

وأشار إلى استعداد الوزارة لتذليل كافة المشاكل والعراقيل التي توجه الإدارات من أجل أداء أعمالها بالشكل المنوط به .

وذكر مدير إدارة المستشفيات والمناطق بوزارة أن بلديات الواحات جالو واجلة واجخرة تعاني من نقص في الأطباء والامكانيات التي من شانها تساعد في تقديم افضل الخدمات للمواطنين بهذه المناطق .

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة شملت جولة على المراكز الصحية ومستشفى جالو العام ومستشفى أوجلة واجخرة القرويين، إضافة إلى مصحة الطورائ ومستشفى جالو المركزي التي لم يتم افتتاحها إلى الآن.