إدارة المناطق بالمؤقتة تناقش مشاكل الصحة بالواحات

تذليل كافة المشاكل والعراقيل التي توجه الإدارات من أجل أداء أعمالها بالشكل المنوط به

11

أخبار ليبيا 24- خاص

عقد مدير إدارة المستشفيات والمناطق بوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل العيضة اجتماع مع مدراء المستشفيات بالواحات ومدارء المراكز والإدارات بإدارة الخدمات الصحية .

وناقش العيضة خلال الاجتماع أمس الخميس مع الحضور أهم المشاكل والعراقيل التي توجهه عملهم .

وأشار إلى استعداد الوزارة لتذليل كافة المشاكل والعراقيل التي توجه الإدارات من أجل أداء أعمالها بالشكل المنوط به .

وذكر مدير إدارة المستشفيات والمناطق بوزارة أن بلديات الواحات جالو واجلة واجخرة تعاني من نقص في الأطباء والامكانيات التي من شانها تساعد في تقديم افضل الخدمات للمواطنين بهذه المناطق .

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة شملت جولة على المراكز الصحية ومستشفى جالو العام ومستشفى أوجلة واجخرة القرويين، إضافة إلى مصحة الطورائ ومستشفى جالو المركزي التي لم يتم افتتاحها إلى الآن.

مقالات ذات صلة

فتح باب الشكاوى ضد المصارف التجارية بشكل عام

الغرياني : المؤتمر الجامع في هذا الوقت يدفع بالبلد إلى المجهول  

بعد مغادرة أغلب العناصر الطبية من الأجانب .. وصول 6 أطباء أوكرانيين لطبي طبرق

قرابة 620 مليون ميزانية تقديرية لبنغازي .. تعرف على أوجه صرفها

المزيد

فتح باب الشكاوى ضد المصارف التجارية بشكل عام

الغرياني : المؤتمر الجامع في هذا الوقت يدفع بالبلد إلى…

بعد مغادرة أغلب العناصر الطبية من الأجانب .. وصول 6 أطباء…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24