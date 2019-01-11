قرابة 620 مليون ميزانية تقديرية لبنغازي .. تعرف على أوجه صرفها التدفقات المالية المقدمة من مصرف ليبيا المركزي حول شراء عدد 5000 وحدة سكنية بمنطقتي جردينة ودريانة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرابة 620 مليون دينار ليبي أقرتها لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي كميزانية تقديرية للعام 2019 في خطوة إلى إعادة صيانة عدد من المرافق الهامة وإنشاء أخرى ذات أهمية لسكانها.

وتتبنى تلك الميزانية عدة مشاريع، أبرزها شراء وحدات سكنية لنازحي بنغازي المتضررة منازلهم، وصيانة مقرات وزارة الخارجية والمجلس البلدي وعدد من أقسام مستشفى الجلاء، وفقًا لما أقرته اللجنة.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الأول للعام 2019 والمنعقد في منطقة قرنادة، التدفقات المالية المقدمة من مصرف ليبيا المركزي حول شراء عدد 5000 وحدة سكنية، بمنطقتي جردينة ودريانة أطراف بنغازي بقيمة عقد 767 مليون سيتم سدادهن للشركة على مراحل، والمستهدف توزيعها على نازحي المدينة المتضررة مساكنهم جراء الحرب على الإرهاب.

وأقرت اللجنة عدد 53 مشروعا في مجال الطرق ورصفها وإنارتها بقيمة إجمالية 96,660,162 د.ل، وتنفيذ خط مياه شرب بقطر 200 ملم من خزان قاريونس إلى محطة مياه قنفودة بتكلفة تقديرية قدرها 722,709 د.ل، وتنفيذ خط آخر بقطر 200 ملم من خزان قاريونس إلى محطة مياه قنفودة بتكلفة تقديرية 819,434 د.ل.

ووافقت اللجنة على صيانة مقرات وزارة الخارجية بمدينة بنغازي البالغ عددها 3 مقرات بقيمة إجمالية قدرها 6,009,000 د.ل،و مقر المجلس البلدي بنغازي بطريق المطار بتكلفة تقديرية قدرها 12,000,000 د.ل.

وأقسام الرجال والنساء (أ-ب) بمستشفى الجلاء ستخضع لصيانة جذرية بتكلفة تقديرية 4,674,000 د.ل، وأقسام عظام الأطفال والحروق والممرات الواصلة بين الأقسام ومطالع الدرج في ذات المستشفى وذلك بتكلفة تقديرية 4,999,960 د.ل، بالإضافة إلى أعمال توصيل منظومة الغازات الطبية لبعض الأسرّة بتكلفة تقديرية 3,322,500 د.ل.

وقررت اللجنة إنشاء مستشفى الأورام ببنغازي بتكلفة قدرها 55 مليون دينار ليبي، وأقرت دعم نفقات إجراء عمليات طبية بأطباء زوار من الخارج لإجراء العمليات الجراحية للقلب المفتوح بتكلفة تقديرية قدرها 2,000,000 د.ل.

وصادقت اللجنة على مشروع تجهيز وصيانة مبنى ديوان رئاسة الوزراء بتكلفة تقديرية 12,300,000 د.ل، وصيانة مبنى منارة بنغازي بتكلفة تقديرية قدرها 1,331,373 د.ل، وإنشاء النصب التذكاري للشهداء بمدينة بنغازي بحديقة 23 يوليو بتكلفة تقديرية إجمالية قدرها 1,304,300 د.ل.

وفي قطاع التعليم، أقرت اللجنة، مشروع إنشاء مدرسة الكويفية بتكلفة تقديرية قدرها 5,490,644 د.ل، وإنشاء مدرسة النواقية بتكلفة تقديرية قدرها 5,490,644 د.ل، وإنشاء مدرسة سيدي خليفة بتكلفة تقديرية قدرها 4,391,370 د.ل.

وأقرت اللجنة مبلغ 1,300,000 د.ل لتطوير الكادر الفني والإداري بديوان المجلس التسييري ببنغازي، ووافقت على صيانة وتجهيز عدد 3 آبار مياه بمنطقة النواقية بتكلفة إجمالية قدرها 382,200 د.ل.

وشكلت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي، لجنة مالية لإتمام إجراءات صرف الميزانية المعتمدة والتي بلغت قيمتها بـ 619,189,226 د.ل، برئاسة رضا فرج الفريطيس وعضويين ماليين من مصرف ليبيا المركزي.

واستعرضت اللجنة تقريرا عن تحليل حساب تكلفة إزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام، واعتمدت ما ورد به من توصيات، ووافقت على تعديل أسعار مادة ( البيتومين) لمشروعات الطرق المبرمة عقودها من قبلها.