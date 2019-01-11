بعد مغادرة أغلب العناصر الطبية من الأجانب .. وصول 6 أطباء أوكرانيين لطبي طبرق

بعد مغادرة أغلب العناصر الطبية من الأجانب .. وصول 6 أطباء أوكرانيين لطبي طبرق إدارة المركز دأبت على استجلاب هذا الطاقم الطبي لسد العجز في العناصر الطبية والطبية المساعدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير مركز طبرق الطبي المكلف عدنان بودية وصل عدد 6 أطباء أوكرانيين فجر الخميس في تخصصات الجراحة العامة والعظام والتخدير إلى المركز .

وأضح بودية – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن وصول هذا الوفد يأتي في إطار اهتمامات وزارة الصحة وإدارة مركز طبرق الطبي لتغطية عدد من التخصصات التي يحتاجها المركز .

وأشار إلى أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن إدارة المركز دأبت على استجلاب هذا الطاقم الطبي لسد العجز في العناصر الطبية والطبية المساعدة .

يشار أن مركز طبرق الطبي قد غادره الكثير من الأطقم الطبية والطبية المساعدة المغتربين بسبب المشاكل في تحويل رواتبهم بالعملة الصعبة والتي سببت أزمة طبية بمركز طبرق الطبي.

وعقدت إدارة مركز طبرق الطبي اجتماعًا بمدراء الإدارات برئاسة المدير العام لمركز طبرق الطبى الدكتور فرج الجالي في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي لمناقشة برنامج العمل اليومي الطبي و الإداري بالمركز .

وناقش الجالي خلال الاجتماع إمكانية توفير عناصر طبية جديدة من تخصص الصحة العامة بعدد من أقسام المركز ، و متابعة أعمال لجنة ترسية المشاريع المزمع تنفيذها داخل مركز طبرق الطبي .

واستعراض التقارير المقدمة من المناوبين الإداريين في الفترات الليلية لحل المشاكل التي تواجه العاملين والتى تواجه بعض الأقسام الطبية .

وتابع الاجتماع إمكانية توريد عدد من الأجهزة بقسم الأشعة بالمركز، وقسم القسطرة القلبية والتشخيصية .