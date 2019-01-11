هيئة الزراعة تسوي أوضاع أكثر من ثمانية عشر ألف موظف بإذن من رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وذلك لنيل درجاتهم الوظيفية المستحقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تم بمقر الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشحات توقيع تسويات أكثر من ثمانية عشر ألف موظف لما يعرف بالقرار رقم 2006 .

وقام رئيس الهيئة المهندس محمد عبد العالي بتوقيع تسويات أكثر من ثلاثة عشر ألف وخمسمائة موظف من مدينة البيضاء، وخمسة آلاف موظف من مدينة شحات إضافة إلى عدد ألف موظف من البلديات الأخرى، وذلك بإذن من رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وذلك لنيل درجاتهم الوظيفية المستحقة .

يشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إذن بصرف رواتب العاملين بالورشة الزراعية المركزية، التابعة للهيئة، والمعينين بالقرار رقم (181)لسنة 2015م .

وقام رئيس هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في شهر سبتمبر من العام الماضي بالتوقيع على صرف رواتب ألف وثلاثة وخمسين موظفًا تابعًا للورشة، عن الفترة من الأول من يوليو من العام ألفين وستة عشر، حتى الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه، وعن ستة أشهر من العام 2018 .

هذا وبلغ إجمالي المرتبات حوالي ستة مليون، وثلاثمائة وستة، وتسعون، ألف دينار، وتم إحالتها إلى المصارف العاملة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لصرفها .