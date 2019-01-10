أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير جهاز الإسكان والمرافق في طبرق طاهر الطيب الشريف إن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة تخصص أكثر من 24 مليون دينار لإنشاء طريق في طبرق

وأضاف الشريف لـ “أخبار ليبيا24” أن إنشاء الطريق جاء بعد زيارة رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني إلى طبرق في منتصف العام الماضي وإطلاعه على العراقيل والمختنقات التي تواجه البلدية منها طريق جزيرة شركة المياه إلى مصفاة طبرق.

وأفاد مدير الجهاز أن الطريق المذكور هو طريق مزدوج وبطول أكثر من 6 كيلو متر تبدأ من جزيرة شركة المياه بمدخل طبرق الغربي وحتى مفترق مصفاة طبرق في المدخل الشرقي وستكون مدة التنفيذ 10 أشهر أي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الشريف أن هذا المشروع نفذ منه مانسبته 35% وقامت وزارة المالية بتسييل جزء من القيمة، مؤكدًا أن العمل على قدم وساق بتنفيذ عدد من الشركات الوطنية ذات الخبرة في مجال الرصف.

وأشار مدير الجهاز إلى أن هذا الطريق سيحل أكبر مشكلة لسيارات النقل الثقيل القادمة من غرب المدينة والمغادرة شرقاً دون المرور داخل المدينة والتي تسبب الزحام والحوادث.

ولفت الشريف إلى أن إصدار هذه القرارات يساهم في حل المختنقات داخل مدينة طبرق وهذا الطريق كان متوقف منذ سنوات وجهاز الإسكان والمرافق هو المشرف على المشروع الحيوي الهام.