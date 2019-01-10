وصول 6 أطباء أوكرانيين لمركز طبرق الطبي في تخصصات مختلفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل فجر اليوم الخميس طاقم طبي أوكراني إلى مركز طبرق الطبي في تخصصات الجراحة العامة والعظام والتخدير .

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية ومدير مركز طبرق الطبي المكلف عدنان بودية لـ”أخبار ليبيا24″ إن الطاقم الطبي وصل فجر اليوم وعددهم 6 أطباء أوكرانيين قادمين من أوكرانيا.

وأضاف بودية أن الزيارة تأتي في إطار اهتمامات وزارة الصحة وإدارة مركز طبرق الطبي لتغطية عدد من التخصصات التي يحتاجها المركز.

وأكد مدير إدارة الشؤون الطبية والمدير المكلف أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن إدارة المركز سعت في استجلاب الأطباء والأطباء المساعدين تنفيذًا لخطة العمل لسنة 2019 التي وضعتها ادارة المركز لتحسين الخدمه في قسم الإسعاف و الطواريء.

يشار إلى أن الكثير من الأطقم الطبية والطبية المساعدة المغتربين غادروا مركز طبرق الطبي بسبب المشاكل في تحويل مرتباتهم بالعملة الصعبة والتي سببت أزمة طبية في المركز.