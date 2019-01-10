الهلال يزيد من محنة التحدي في الدوري

الهلال يزيد من محنة التحدي في الدوري

أخبار ليبيا24- خاص

زاد فريق الهلال من محنة التحدي وهزيمة 1-0، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز.

هدف الهلال الثمين ، جاء براسية هدافه أنس المصراتي، في الدقيقة 65، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال عند 6 نقاط، من 4 مباريات، وتجمد رصيد التحدي عند نقطة وحيدة .

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين، الأولى كانت لحارس التحدي فتحي الطلحي، بعد تدخله القوي على مهاجم الهلال، فيما طرد حارس الهلال كبلان محمد لإضاعته الوقت.

وهذه المباراة هي الأولى لمدرب الهلال ناصر الحضيري الذي استلم المهمة بدلا من المدرب المستقيل محمد الككلي.