شفاء أول حالة صدفية روماتيزيوم في مركز بنغازي الطبي لحالة شفيت بعلاج حديث، بعد التحصل على أدوية (بيولوجي ثوروبي stelara) أفضل أدوية في العالم

أخبار ليبيا24- خاص

كشف طبيب الجلدية في مستشفى الجمهورية عبد السميع الزوي إن أول حالة صدفية روماتيزيوم تماثلت للشفاء في مركز بنغازي الطبي.

وأضاف الزوي أن الحالة شفيت بعلاج حديث، لافتا إلى أنه تم التحصل على أدوية (بيولوجي ثوروبي stelara) أفضل أدوية في العالم وكانت الفئة المستهدفة هي فئة الصدفية الحادة المفرطة.

وأوضح الطبيب أنهم استقبلوا حتى الآن على مستوى ليبيا قرابة 25 حالة، ومن ضمن الحالات حالة سيدة متوسطة العمر من مدينة البيضاء حالتها شديدة مزمنة بنسبة 90% وبعد أخذ الجرعة الأولى جاءت اليوم الخميس وقد شفيت بنسبة 70 % من أول جلسة”.

وأضاف الزوي أن هذا الدواء آمن على مرض الصدفية المزمنة أو الصدفية ذات المفاصل، هو باهظ الثمن، مؤكدًا أنهم بفضل بعض الأطباء تم توفير عدد من الأدوية حتى الآن الذين آخذو العلاج 22 حالة والحالات المستهدفة قرابة 27 حالة لأن كمية الأدوية محدودة.

وأشار الطبيب إلى أن هذا المرض ليس له عمر معين فهناك حالة تبلغ من العمر 22 سنة وهناك حالات 50 سنة فالأعمار متفاوتة، لافتا إلى أن الصدفية قد تكون نتيجة مرض مناعي أو عامل وراثي أو التهابات مزمنة أو ضغط نفسي وبالأخص الاضطرابات النفسية فترة الحرب والنزوح والظروف المعيشية.