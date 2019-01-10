آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف يدين أعمال التخريب في حقل الشرارة

أخبار ليبيا24- خاص

أدان آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف عقيد “علي الحسيني” عمليات التخريب الممنهج لبعض محولات الكهرباء داخل حقل الشرارة.

وأكد الحسيني خلال جولة تفقدية لمرافق الحقل أن العصابات التي قامت بهذه العمليات هي عصابات إجرامية متخصصة في سرقة المواد الكهربائية لغرض الحصول على النحاس.

وأفاد آمر الكتيبة أن هذه المجموعات هي مجموعات كبيرة لها إمكانيات ولها امتدادات في باقي المناطق ولهم قدرات ودراية كاملة في التعامل مع خطوط الكهرباء عالية الفولتية.

وأشار إلى أن حقل الشرارة يتميز بمساحته الشاسعة التي تفوق 6000 كم مربع ويمتد في وديان من الرمال مايصعب بل ويستحيل السيطرة عليه بدون الإمكانيات المتمثلة في آليات الدفع الرباعي والوقود ووسائل اتصال ثابتة ومتحركة للربط بين نقاط الحراسة والدوريات المتحركة.

يشار إلى أن مقرات ومخيمات تتبع لحقل الشرارة النفطي تعرضت الفترة الماضية لعمليات اعتداءات وسرقات عقب اقتحامها من قبل عصابات إجرامية.