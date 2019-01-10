النجدة بنغازي تداهم مقرا لتاجر يقوم ببيع الخمور في منطقة الماجوري

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داهم عناصر قسم النجدة بنغازي، الثلاثاء، مقرا لتاجر يقوم ببيع الخمور في منطقة الماجوري، وذلك ضمن عمل الخطة الأمنية لتأمين المدينة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني التابع لقسم النجدة، أنه تم ضبط أشخاص من جنسيات أفريقية داخل المكان المخصص لبيع الخمور، وضبط أيضاً أحد أبناء “عيت دحية”، وهو تاجر خمور ومن ذوي السوابق.

وفي ديسمبر الماضي، داهم قسم النجدة بنغازي، مصنعاً للخمور في منطقة الماجوري، وضبط مجموعة أشخاص من ذوي السوابق يتاجرون فيها، بحسب مكتب الإعلام الأمني في القسم.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة إسماعيل الرملي إن معلومات وردت إلى القسم مفادها قيام أفراد لأحدى العائلات المعروفة في المنطقة “عائلة الحول” يقومون بتصنيع الخمور والمتاجرة فيها.

وأضاف:” وعليه تم خروج دوريات النجدة وبإسناد من الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتم مداهمة المكان حيث تم العثور على كميات كبيرة من البراميل المعبأة بالخمور تخص أفراد تلك العائلة، وتم تحريزها وإتلاف المصنع بعد أخذ الإذن”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا في وقت سابق، إلى أن هذه المداهمات جاءت كردود فعل على ما قامت به جهات أمنية تتبع وزارة الداخلية من مداهمة كافي نسائي في الفويهات ليلة الخميس الماضي مما أثار هجمة شرسة على الوزارة .

وطالب معارضو مداهمة الكافي الأجهزة الأمنية أن يصبوا حملاتهم على أوكار الفساد والمجون والتي بحسب وصفهم تقع داخل استراحات ومزارع في مناطق سيدي فرج، كما أشاروا إلى وجود تجارة علنية للخمور والمخدرات بأنواعها في مناطق عدة في المدينة غض الطرف عنها.