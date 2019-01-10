تفعيل الاتفاقيات الصحية السابقة بين ليبيا ومصر وتعديل بعضها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية الدكتور “سعد عقوب” والوفد المرافق له مع وفود للوكلاء المعتمدين لشركات عالمية في مجالات مختلفة في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية لبحث تطوير علاقات التعاون المشترك في مجال صيانة المعدات الطبية بالمستشفيات الليبية والتدريب ، وحلول التقنيات الطبية والتطبيقات في مجال الصحة والخطط التشغيلية والتصميم المؤسسي.

ووصل عقوب على رأس وفد حكومي إلى مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء في زيارة رسمية إلى مصر بناءً على القرار رقم 120 لسنه 2018، وتوصيات من رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” لمناقشة الموضوعات التي تمثل تحديات أمام النظم الصحية العربية ، ومن أبرزها تطوير نظم المعلومات الصحية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية.

والتقى وكيل عام وزارة الصحة والوفد المرافق له عقب وصولهم القاهرة نائب وزير الصحة للتعاون الدولي ورئيس هيئة الإسعاف المصريه نيابة عن الوزير المصري الأستاذ الدكتور “أحمد جاد” ، وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الهامة والتي كان ابرزها :

– تسهيل دخول العناصر الطبية والطبية المساعدة المصرية والتي سيتم التعاقد معها للعمل بليبيا بالتنسيق مع الجانبين الليبي والمصري .

– السماح لمدراء المستشفيات العامة والخاصة بعقد شراكات مع نظرائهم الليبيون .

– تسهيل دخول الأطباء الزوار إلى ليبيا لجميع التخصصات .

– دعوه الشركات المصرية الخاصة لتصنيع الأدوية للقيام بمعرض دائم بمدينة بنغازي .

– تسهيل دخول فنيي الصيانة للشركات الخاصة بالمعدات الطبية التي وكلائها بمصر .

– السماح للجهات ذات العلاقة بالتعليم الصحي بكلا البلدين بالتواصل .

– الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والعام والقطاع الخاص بكلا البلدين .

– تدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة والاسعافية .

– تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين وتعديل بعضها وإبرام مذكرات تفاهم جديدة إذ لزم الأمر بين الجانبين الليبي والمصري .

وأكد عقوب خلال لقائه بوفود الوكلاء المعتمدين لشركات عالمية في مجالات مختلفة في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية على حرص الوزارة الليبية على توفير عملية انتقال مؤسسية ناجحة وسلسلة ، في مجال التدريب والصيانة للمعدات الطبية بالمستشفيات الليبية وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الصيانة والتشغيل التي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019 الهادفة إلى إيجاد نظام متكامل للمعدات الطبية بمعايير عالمية وقابل للتكيف بدرجة كبيرة، ويمكنه تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي الليبي .

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل وأوجه التعاون المشترك بين وكلاء الشركات العاملة في مجال الصيانة والتشغيل والتدريب والقطاع الصحي الليبي بشكل مباشر .

وأبدى وكيل عام وزارة الصحة ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري وكافة الشركات العالمية من خلال الوكلاء المعتمدين فى ظل العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأوضح عقوب أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير وتدريب الكفاءات الليبية العاملة بالقطاع الصحي الليبي ، سواء فى مجال الأدوية، أو الصيانة والتشغيل، مستعرضًا ملامح خطة تطوير جهاز الإمداد الطبي الليبي والفروع التابعة له بشرق وغرب وجنوب البلاد ، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، فيما يخص الصيانة والتدريب.

وأكد وكيل الصحة الليبي على رغبة الجانب الليبي فى التعاون مع شركات ودعم العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقاً كبيراً، وكذلك إبرام مصر للعديد من اتفاقيات التبادل التجاري على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

وفي سياق ليس ببعيد، استقبل مدير مستشفى دار الفؤاد الدكتور “سعد أمين مهدي” ، عقوب والوفد المرافق له لبحث آلية تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.

واستهل مدير مستشفى دار الفؤاد لجميع التخصصات الاجتماع بتوجيه الشكر والترحيب بوكيل عام وزارة الصحة والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين البلدين سواء ما تم خلال الفترة الماضية أو ما سيتم مستقبلاً ، لافتًا إلى أن اللقاء تناول استعراض المحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين الدولتين وذلك فى تطوير منظومة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، إضافةً إلى عقد شراكة في عدة مجالات أهمها التدريب وتوطين العلاج بالداخل و تقديم سبل الدعم الفني والتقني من أجل تطوير منظومة الطوارئ فى ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك ودراسة إبرام بروتوكولات تعاون بين البلدين .

ومن جانبه، أشار وكيل عام وزارة الصحة لدى الحكومة الليبية المؤقتة إلى أن مصر هى شريك أساسي في دعم وتطوير المنظومة الصحية في ليبيا، لافتًا إلى أن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا المجال لليبيا، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تبادل الزيارات بين البلدين لنقل الخبرات فى هذا الصدد.

يشار إلى أن الوفد الليبي المرافق له يتكون من الدكتور “عبدالكريم القبائلي” مدير عام مركز بنغازي الطبي والدكتور “فرج الجالي” مدير عام مركز طبرق الطبي والدكتور “محمد التريكي” مدير مستشفى الثورة المركزي والدكتور “طاهر الفاضلي” مدير مركز القلب بنغازي ،ومدير العلاقات العامة بديوان وزاره الصحة الأستاذ “عبدالله البراني” .