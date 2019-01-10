بعد قضية تهريب الأسلحة .. ميناء مصراتة بوابة لضعاف النفوس لتهريب الممنوعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم يمضي شهرين على ضبط كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة القادمة من دولة تركيا في ميناء مصراتة والمقدرة بحوالي ثمانية وثلاتون مليون وستمائة ألف حبة، فقد تمكنت قوات الأمن اليوم الأربعاء من إعدام 8 مليون حبة مخدرة نوع (ترامدول 225 جرام) وتمت العملية بإشراف النيابة العامة وبعض الأجهزة الأمنية في المدينة .

وتم ضبط الشحنة عبر مركز جمرك ميناء مصراتة أمس الثلاثاء، وكانت عبارة عن حاوية 40 قدم بها الكمية المذكورة من الحبوب تم ضبطها من قبل جمارك ميناء مصراتة ومكتب مكافحة الجمرك ووحدة التفتيش الآلي .

وسبق وأن تم ضبط حاويتين 20 قدم بهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش في المنطقة الحرة مصراتة مطلع هذا الأسبوع من قبل مكافحة التهريب والمخدرات ووحدة التفتيش الآلي بجمرك الميناء .

وتم اتلاف الكمية المضبوطة بالكامل الأحد الماضي بحضور النيابة العامة والأجهزة الامنية العاملة في المدينة والخبرة القضائية، وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقسم الدعم والإسناد بمديرية أمن مصراتة وغرفة العمليات الأمنية المشتركه وقوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى وجهاز المباحث العامة .

وفي سياق ليس ببعيد، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط 1500 قرص هلوسة من نوع (إكس تي سي) جلبها المتهمون من هولندا إلى ليبيا عن طريق المنفذ البحري ميناء الخمس في مواد منزلية وكهربائية.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإثنين، إلى أن أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (مكتب تحريات ابوسليم) تمكنوا من ضبط الشحنة، مقدرة سعر القرص الواحد بنحو 110 دينارات.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابي دولي يتكون من خمسة أشخاص، حيث يقيم الأول في هولندا والثاني في دولة مالطا، والثلاثة الآخرون الذين تم القبض عليهم يقيمون بمدينة طرابلس.

وبعد التحري وجمع الاستدلالات عنهم تم اختراق أحد أعضاء العصابة الذي يروج بعض الأقراص، حيث تم التنسيق معه على شراء 500 قرص نوع «إكس تي سي وتقدر بنحو 55 ألف دينار وتم القبض عليه متلبسًا، حسب وزارة الداخلية.

وبالتحقيق معه اعترف بوجود باقي الكمية بمنزل شخص ليبي الجنسية يقيم بمنطقة المدينة الرياضية، واعترف الشخص الآخر أن هذا الكمية تم تهريبها في مكنسة كهربائية قادمة من دولة هولندا إلى ليبيا عن طريق منفذ الخمس البحري، وهو الذي يتسلمها ويجلبها إلى مدينة طرابلس.

واعترف بتسليم 500 قرص إلى شخص يقيم بمنطقة الغرارات، وفعلاً تم ضبط الشخص الثالث متلبسًا وتم التحقيق معه، وتمت إحالتهم إلى نيابة جرائم المخدرات طرابلس.