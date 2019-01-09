بينهم سوداني .. القبض على عصابة تمتهن اختطاف الوافدين المصريين ومقايضة أهاليهم بالمال 

أخبار ليبيا 24 -خاص

أُسدل الستار على مشهد جديد من مسرحية انتهاك الكرامة الإنسانية في ليبيا.. بنجاح جهود جهاز المباحث الجنائية فرع المرج والساحل والحزام المعروف بالأدلة الجنائية المرج بالتعاون مع الشرطة القضائية المرج في إطلاق سراح خمسة عشر مواطناً مصريًا محتجزين لدى تشكيل عصابي يقوم بخطف المصريين لإرغام ذويهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال الناطق باسم جهاز المباحث الجنائية فرع المرج والساحل والحزام ملازم أول “سعيد الزربي” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن شخص مصري وصل إلى المقر وأبلغ أنه كان مختطف لدى مجموعة مسلحة .

وأوضح الزربي أنه في تاريخ السابع من يناير الجاري وصل شخص مصري على تمام الساعة الواحدة صباحاً وأفاد أنه كان مختطفاً لدى عصابة إجرامية، وتم إطلاق سراحه مقابل أن يذهب إلى إقاربه ، أو صاحب العمل ، لإحضار فدية لإطلاق سراح ابن عمه المختطف معه.

وأضاف الناطق باسم جهاز المباحث أنه تم أخذ اقوال الوافد وتبين أن هناك مجموعة أخرى مختطفين معه في نفس المكان الذي لا يعلم عنه شيئاً ولا أين يقع لأنه خرج منه مغطى العينين.

وكشف أنه تم إرسال دوريات تابعة للفرع التحريات ، للوصول إلى مكان احتجاز الرهائن، وعند الخامسة صباحاً من نفس اليوم تم معرفة مكان وجود العصابة والمختطفين .

وأشار إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة على الفور لأخذ الإذن لمداهمة المكان ، وتم التنسيق مع الشرطة القضائية وخرجت دوريات مشتركة بين المباحث الجنائية والشرطة القضائية.

وأكد أنه في أقل من 24 ساعة تم مداهمة الوكر الواقع شرق مدينة المرج وتم ضبط خمسة أشخاص من العصابة أربعة منهم ليبيين ، والخامس سوداني الجنسية وتم تحرير عدد 15 مصري .

وتابع الزربي أن الوافدين المختطفين وجدوا في حالة صحية سيئة ، ويعانون من الجوع الشديد ، في مكان لا يليق بالبشر، إضافةً إلى وجود آثار التعذيب على أجساد بعضهم.

وأضاف أن التشكيل العصابي من مدينتي طبرق والمرج ، وعند دخول الوافدين إلى طبرق يتم القبض عليهم وتسليمهم للعصابة في المرج للمطالبة بالفدية منهم ، مشيراً إلى أنه رغم قلة الامكانيات لدينا إلا أننا عزمنا على ملاحقتهم بالكامل وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم.

يشار إلى أنه تم إنشاء جهاز المباحث الجنائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2013م، ودمج في الجهاز إدارة البحث الجنائي .

يذكر أن النائب العام المصري، المستشار “نبيل أحمد صادق” ، وجه طلباً في عام 2018 للأنتربول الدولي بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهم “عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي” لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع المواطن المصري “محمد رجب عبد الواحد حسن” في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا ، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعماً له بالأموال.

وكان عناصر تنظيم الدولة الليبيين المذكورة أسمائهم يعملون على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم ، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعماً للتنظيم.