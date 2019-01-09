الأهلي بنغازي يحدد ملعب جديد لمواجهة حسين داي

أخبار ليبيا24- خاص

حددت إدارة نادي الأهلي بنغازي ، الجمعة المقبل، موعدا لمواجهة دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، أمام نصر حسين داي الجزائري

وأوضحت الإدارة في منشور لها على صفحة النادي على فيس بوك ، أن ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية، سيحتضن اللقاء، بدلا من ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، في الثالثة عصرا بتوقيت تونس.

وكان ممثل ليبيا قد تقدم بطلب تأجيل مباراته في الكونفدرالية أمام فريق نصر حسين داي، إلى يوم السبت، بدلا من يوم الجمعة، إلا أن الفريق الجزائري لم يوافق على التأجيل.