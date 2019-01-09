النصر يتفوق على الأهلي بنغازي في دوري السلة

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أخبار ليبيا24- خاص

تفوق فريق كرة السلة في نادي النصر،على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي الثلاثاء بنتيجة (79-71) ، على أرضية مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي ، لحساب الجولة الأولى من مباريات المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

انتهى الربع الأول لصالح النصر (21-20)، وتقدم النصر في الربع الثاني (17-10)، وتفوق الأهلي في الربع الثالث (26-14)، وأنهى النصر الربع الأخير لصالحه (27-15)، وبذلك يواصل النصر ، تصدره لمجموعته برصيد 13 نقطة.

وشهدت المباراة تألق محترف النصر الجديد ، الأمريكي دولاند راي كول، ، وحقق أكبر معدل تسجيل في المباراة بـ 19 نقطة، بينما تألق من الأهلي بنغازي إسماعيل الجهمي بتسجيله 18 نقطة.

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