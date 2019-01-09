“الواحة للنفط” تحقق إنتاج 24 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم

“الواحة للنفط” تحقق إنتاج 24 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم

أخبار ليبيا24

تمكنت شركة الواحة للنفط، من إعادة تكملة البئر الأفقي ب ب 14 -59 في حقل الفارغ، حيث تمت إعادة استكماله في طبقة الغاز.

وأبدت الاختبارات الأولية تحقق معدلات إنتاج وصلت إلى 24 مليون قدم مكعب من الغاز، و1500 برميل من المكثفات في اليوم وباستعمال خانق 64/64 بوصة.

ويعد البئر ب 14، ثاني بئر يتم إعادة استكماله في الطبقة الحاوية للغاز، حيث قامت الشركة خلال شهر نوفمبر الماضي من إعادة استكمال البئر ب ب -10-59 وبمعدلات إنتاج وصلت إلى 33 مليون قدم مكعب في اليوم ومعدل مكثفات وصل إلى 1400 برميل في اليوم.

وأعنت شركة الواحة استعدادها البدء في التجارب التشغيلية لحقل الفارغ مع نهاية الربع الأول من هذه العام.