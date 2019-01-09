ضبط مطلوبين من ذوي السوابق يتاجرون في المواد المخدرة في بنغازي

ضبط مطلوبين من ذوي السوابق يتاجرون في المواد المخدرة في بنغازي

أخبار ليبيا24

تمكنت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، من جمع معلومات عن بعض المطلوبين ومن ذوي السوابق، يقومون بالتجول بمركباتهم ومعهم كميات من الممنوعات مثل الخمور والحشيش وحبوب الهلوسة.

تم إعداد كمين مُحكم وتجهيز استيقافات مفاجئة للمطلوبين ليلة أمس الثلاثاء، من قبل وحدة التحريات بالاشتراك مع أعضاء الخطة الأمنية.

وتم خلال الكمين ضبط مركبة نوع “هيونداي” معتمة بعد أن تم رصدها تحمل كمية من الخمور مُعدة للبيع ومخدرات نوع حشيش وكمية من حبوب الهلوسة ومبلغ مالي.

وحاول أحد المطلوبين أاثناء ضبطهم رمي رمانة 36، ولكن بجهود أعضاء الخطة بالكامل تم السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يشار إلى أن مديرية أمن بنغازي بأقسامها ووحداتها تسعى لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة، بالتنسيق مع الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها.