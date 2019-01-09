بعد انتظار الشعب لأكثر من سبع سنوات .. مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد على طاولة النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن المجلس استعرض في جلسة اليوم الثلاثاء جدول الأعمال للجلسة القادمة التي ستعقد الأسبوع ما بعد القادم ، حيث يضم عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالبلاد ، ومن أبرزها مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد وتحديد اختصاصاته.

وأوضح بليحق أن المشروع نص في مادته الأولى أن يُنتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

وذكر المتحدث أنه تم وضع عشرة شروط للمرشح وهي : أن يكون ليبيًّا مسلمًا من أبوين مسلمين، إلا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.

واشترط الترشح – بحسب لبليحق – إلا يكون قد حُـكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، ةأن يكون المترشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

وتابع المتحدث أنه من ضمن الشروط أيضاً ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة ، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر ، إضافة إلى أي شروط أخرى ينص عليها القانون.

وأكد عبد الله بليحق أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بالتوقيع على نماذج بالمفوضية الوطنية للانتخابات أو فروعها أو مكاتبها.