تكليف لجنة تسييرية جديدة لنادي الهلال

أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قراراً تم من خلاله تكلف لجنة تسييرية لنادي الهلال برئاسة إدريس غيث قدورة خلفاً لرئيس اللجنة التسييرية السابقة مراد الشكري.

كما تم تكليف ” فوزي جعودة” نائباً للرئيس ، وبعضوية كل من ” عياد محمد الشحومي ” و” حكيم الطيب”، و” محمد علي عمورة” و “سالم نصر مختار”، و”عادل الزروق بن عمران ” .

ولم تجرى حتى الآن أي انتخابات لاختيار مجلس إدارة لنادي الهلال وينتظر الإعلان عن إكمال عملية قيد أعضاء الجمعية العمومية لاختيار موعداً لانطلاق الانتخابات في النادي .