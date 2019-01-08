تكليف لجنة تسييرية جديدة لنادي الهلال

29

أخبار ليبيا24- خاص
أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قراراً تم من خلاله تكلف لجنة تسييرية لنادي الهلال برئاسة إدريس غيث قدورة خلفاً لرئيس اللجنة التسييرية السابقة مراد الشكري.
كما تم تكليف ” فوزي جعودة” نائباً للرئيس ، وبعضوية كل من ” عياد محمد الشحومي ” و” حكيم الطيب”، و” محمد علي عمورة” و “سالم نصر مختار”، و”عادل الزروق بن عمران ” .
ولم تجرى حتى الآن أي انتخابات لاختيار مجلس إدارة لنادي الهلال وينتظر الإعلان عن إكمال عملية قيد أعضاء الجمعية العمومية لاختيار موعداً لانطلاق الانتخابات في النادي .

مقالات ذات صلة

لماذا تحاول قطر إفساد فرحة المصريين بتنظيم “الكاف” 

الاتحاد يعلن عن اجتماع غير عادي لجمعيته العمومية 

رسميًا مصر تفوز باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019

رضا عطية رسمياً مدرباً للمنتخب الأولمبي 

المزيد

لماذا تحاول قطر إفساد فرحة المصريين بتنظيم…

الاتحاد يعلن عن اجتماع غير عادي لجمعيته العمومية 

رسميًا مصر تفوز باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24