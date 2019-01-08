رسميًا مصر تفوز باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إلى مصر، بعد أسابيع من قرار سحبها من دولة الكاميرون.

وكان عضو المكتب التنفيذي لـ”كاف” جمال الجعفري قد أكد يوم أمس الاثنين أن اتفاقاً باختيار مصر تم بين أغلبية الأعضاء .

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي “كاف”، جلسة مطولة صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار، بحضور جميع الأعضاء، تم الاتفاق خلالها على إسناد التنظيم إلى مصر، بعد حصدها 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف جنوب أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد نسخ 1959 و1974 و1986 و2006، وتشهد نسخة 2019 لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد قرار “كاف” بزيادة عدد المنتخبات.