مركز إيواء قنفودة يفتقر إلى التموين ومواد التنظيف

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أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي امجد الورفلي، أن العدد الإجمالي للمهاجرين داخل مركز إيواء قنفودة 165، لافتاً بأن المركز يفتقر إلى المواد الغذائية ومواد التنظيف.

وذكر الورفلي أن مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، تسلم أمس الاثنين، عدد 47 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية تم القبض عليهم من قبل بوابة البيضان .

ولفت مدير المكتب إلى أن المركز تسلم عدد 16 مهاجر غير شرعي من الجنسيات التشادية والسودانية تم ضبطهم من قبل مركز شرطة القوارشة، وعدد 2 من الجنسية التشادية تم ضبطهم من قبل التحريات العامة.

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