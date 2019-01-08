رضا عطية رسمياً مدرباً للمنتخب الأولمبي 

أخبار ليبيا24- خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم المدرب رضا عطية بمهمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وسيشمل الطاقم الفني المصاحب لرضا عطية ناصر بلحاج مدربا عاما والمدرب محمد الككلى مدربا مساعدا وسالم الهادى مدربا لحراس المرمي وحسن الطيرة إداريا للمنتخب وكمال الترهوني مديرا للمنتخب الأولمبي.

وتنتظر المنتخب الليبي الأولمبي مباراة دولية هامة ستجمعه بنظيره المنتخب النيجيري الأولمبي في إطار التصفيات الأفريقية للمنتخبات حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى في تونس والإياب في نيجيريا وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ستشهد هذه البطولة تأهل المنتخبات الأربع الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 .