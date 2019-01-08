الحرس البلدي الواحات يضبط مواد غير صالحة خلال حملة عامة على المحلات

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أفراد جهاز الحرس البلدي جالو أوجلة أجخرة من ضبط عدد من مواد التنظيف والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري خلال حملة على المحلات.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي جالو ” عثمان مطرود” إن الحمل انطلقت اليومين الماضيين بجميع فروع جهاز الحرس البلدي الواحات لمتابعة المحال التجارية والحلاقين والقصابين والمخابز بمدينة جالو.

وأضاف ” مطرود ” تم فتح محضر في المخالفات وتسجيل بيانات صاحب المحل ومصادرة البضائع ليتم إعدامها، لافتا إلى أن مفتش صحي متعاون مع جهاز الحرس شارك في الحملة ليتعرف على اللحوم الفاسدة والبضائع غير الصالحة.

ولفت رئيس جهاز الحرس البلدي الواحات عقيد “عبدالكريم الأشلم ” إلى أن هذه الحملة سوف تكون لمدة 15 يوم مقسمة كل 5 أيام على مدينة والمستهدف كل المحال والمخابز في مدن ( جالو ــ أوجلة ــ أجخرة ).

وناشد ” الأشلم ” المواطنين في نطاق الواحات بمتابعة صلاحية المواد قبل شرائها والتبليغ على أي محل يقوم بتخزين بضائع منتهية الصلاحية ليتمكن الجهاز بمصادرة المنتج وفتح محضر بالواقعة.