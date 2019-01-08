مستعرضًا ما أنجزته المفوضية…مجلس النواب استمع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” إن الجلسة الرسمية لمجلس النواب أمس الاثنين استهلت بالاستماع إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضاف بليحق أنه استعرض خلال الجلسة في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما أنجزته المفوضية بشأن الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب إحالة مجلس النواب قانون الاستفتاء للمفوضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن السايح ذكر أن المفوضية أنجزت ما نسبته 90% من التجهيز لإجراء الاستفتاء وبأن المفوضية تنتظر التمويل المادي بمبلغ يقدر بأربعين مليون دينار ليبي من قبل المجلس الرئاسي بالإضافة إلى بعض التعديلات البسيطة التي تلاها على النواب.

وكان مجلس النواب قد أوفى بالاستحقاق الدستوري عقب مصادقته على قانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور والذي تم تسليمه للمفوضية بتاريخ 29 نوفمبر 2018 ، ويتضمن 45 مادة بعد إجراء التعديل الدستوري العاشر على الإعلان الدستوري لتحصين القانون ، وضمان عدم مخالفته للإعلان ؛ حيث تضمنت المادة السادسة المحصنة من مشروع قانون الاستفتاء ، تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة – طرابلس – فزان)، وتستفتى الدوائر كل واحدة على حدَه ، ولابد من موافقة ثلثي مواطني ليبيا لتمرير الدستور و(50+1) لكلّ إقليم.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه كتابا للمفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 25 ديسمبر ، 2018 بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق ما نصَّ عليه القانون رقم ( 6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

ووجّهت الدعوة لرئيس مجلس المفوضية للتواجد بمقر مجلس النواب في طبرق يومي (7 – 8 ) من شهر يناير 2019 لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.