بعد الخُمس…جمارك ميناء مصراتة تضبط 20 ألف مسدس قادمة من تركيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك ووحدة التفتيش الآلي في ميناء مصراتة أمس الاثنين ضبط حاوية بها 20 ألف مسدس عيار 8 ملم قادمة من تركيا.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنه تمت تخبئتها وسط مواد منزلية وألعاب لغرض التمويه وكان عدد الكراتين 556 كرتونة بواقع 36 مسدس في كل كرتونة.

وأفادت مصلحة الجمارك ووحدة التفتيش الآلي أن المسدسات ليست مسدسات صوتية كما يشاع في كل مرة، مؤكدة أنه تم جرد الكمية بالكامل وضبطها وتخزينها وتوثيقها.

ولفتت مصلحة الجمارك ووحدة التفتيش الآلي في ميناء مصراتة إلى أن الحاوية كانت مستكملة الإجراءات الجمركية الخاصة بها ، مشيدة بجهود القائمين على أمن المنافذ من رجال الجمارك لما تتعرض له البلاد من حملة ممنهجة لإغراقها بالسلاح والمخدرات وخاصة من تركيا.

يذكر أن ضابط التحقيق المكلف من مصلحة الجمارك في شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق زريقيط كان قد نجا يوم أمس الأول الأحد من محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون اعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير.

يشار إلى أن أعضاء جمرك ميناء الخمس البحري، قد ضبطوا الأيام الماضية حاويات بحجم (40) قدم، قادمة من دولة تركيا محمّلة بالأسلحة والذخائر، وتمثّلت الشّحنة التي تمّ ضبطها، في مسدّسات من طراز “9”ملم مع مئات آلاف طلقات الذّخيرة الخاصّة، بهذه المسدّسات.