السلطات المصرية تفرض إجراءات جديدة على المسافرين الليبيين

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق محمد العرضاوي إن السلطات المصرية في منفذ السلوم البري فرضت على الليبيين الحاملين الجواز الأخضر القديم على ضرورة وجود تاريخ الميلاد باليوم والشهر.

وأضاف العرضاوي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه في حالة عدم توفر تاريخ الميلاد يتم إرجاع المسافر، مما سبب الإرباك للعديد من المسافرين ووصولهم لمنفذ أمساعد وبحوزتهم الجوازات الخضراء وفيها سنة الميلاد بدون يوم وشهر.

ونوه رئيس وحدة تسجيل المسافرين عن عدم تسجيل أي مسافر بوحدة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق لحاملي الجواز الأخضر القديم إلا بإحضار شهادة ميلاد مختومة من السجل المدني.

يشار أن هنالك اتفاقية أبرمت بين الجانب الليبي في أبريل من عام 2015 بين عمداء بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب مع محافظ مطروح والتي تم الاتفاق فيها على السماح بدخول 100 مسافر ليبي يومياً عبر منفذ السلوم البري.