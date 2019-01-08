كشفتها التحقيقات..الردع الخاصة تنشر صور مطلوبين لتورطهم في عمليات إرهابية

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أخبار ليبيا24

كشفت قوة الردع الخاصة أنها توصلت إلى بعض الحقائق وأسماء لشخصيات ثبت تورطها في المشاركة في عمليات إرهابية نتيجة التحقيقات والاستدلالات التي جرت مع بعض المقبوض عليهم في قضايا إرهاب.

ونشرت القوة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورًا للمتورطين في عمليات التفجير وإرسال الانتحاريين لاستهداف بعض المؤسسات المدنية والعسكرية في طرابلس وغيرها من مدن ليبيا.

وأشارت القوة إلى أن من أبرز العمليات الانتحارية التي ثبت ضلوعهم فيها استهداف بوابة الفقهاء ومجمع المحاكم مصراتة والمفوضية العليا للانتخابات وتفجير مبنى المؤسسة الوطنية للنفط وكان آخر أعمالهم الهجوم على مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس.

وأفادت قوة الردع أن أغلب تحركات هذه العناصر في ضواحي مدينة سبها (القرضة، الثانوية، حي عبدالكافي، الطيوري، غدوة، والمزارع المحيطة بها، إضافة إلى منطقة أم الأرانب يتواجد بها بعض من عناصر تنظيم داعش.

وأكدت قوة الردع الخاصة أن عناصر التنظيم يتحركون بين نقاط التفتيش بأوراق شخصية مزورة وكذلك التنكر بزي نسائي في بعض الأحيان.

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