القبض على أحد قيادات أنصار الشريعة بنغازي في مدينة الزاوية.. تعرف عليه؟

القبض على أحد قيادات أنصار الشريعة بنغازي في مدينة الزاوية.. تعرف عليه؟ من مواليد مدينة بنغازي 1977، وتحديدا في منطقة "البركة"خلف عيادة الأسنان

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن قوة الردع ألقت القبض على أحد قادة تنظيم أنصار الشريعة بنغازي الإرهابي عماد الغرياني مختبئا في منزل بمدينة الزاوية محتمياً بعناصر من غرفة عمليات ثوار ليبيا.

وأضاف المصدر أن عماد محمد محمد الغرياني المكنى “الزبير” من مواليد مدينة بنغازي 1977، وتحديدا في منطقة “البركة”خلف عيادة الأسنان .

وأفاد المصدر أن الغرياني كان مسؤولا عن تجنيد الشباب الليبي وضمهم إلى الجماعات التكفيرية وتسفيرهم إلى المناطق الساخنة قبل أحداث فبراير 2011 وتم القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في العام 2007 وذلك لانتسابه لتنظيم محظور وتزوير جوازات سفر والتجنيد وتوفير الدعم المالي للعناصر المجندة وحكم عليه بالمؤبد خلال العام 2008.

وأشار إلى أنه تم إخراج ” الغرياني ” في شهر أغسطس 2011 بعد اقتحام ( الثوار ) سجن أبوسليم ومنها التحق بسرايا راف الله السحاتي التكفيرية وخلال العام 2012 أصبح قياديا لدى تنظيم أنصار الشريعة واليد اليمنى للقيادي والمسؤول العسكري لدى التنظيم في منطقه القوارشة بنغازي يونس عبدالرحيم الفايدي المكنى “الليبي” مواليد 1976 والذي قبض عليه في عملية نوعية خاصة في نوفمبر 2018.

وأكد المصدر أنه بعد التحاق ” الغرياني ” بتنظيم أنصار الشريعة في العام 2012 أصبح أميرا على منطقتي (البركة و الكيش )، وكان مسؤولا عن عمليات القتل والتصفية خلال الأعوام 2012 و 2013 و 2014 في مدينة بنغازي.

ولفت إلى أن كما أن القيادي وبحسب محاضر التحقيقات متهم في محاولة تصفية الناشط المدني ( عبدالله الغرياني ) بوضع لاصقة متفجرة أسفل سيارته في 6 فبراير 2014.

وذكر المصدر أن “الغرباني” التحق بمجلس شورى ثوار بنغازي عند تأسيسه في يونيو 2014 وشارك في العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية ،بالإضافة إلى خبرته في عمليات ” التفخيخ “، وقبل فراره من مدينة بنغازي خلال العام 2015 إلى مصراتة ومنها إلى طرابلس أقدم ” الزبير ” على حرق عدد من المنازل في عدة مناطق ومنها منطقة ” الفعكات ” الواقعة في ضاحية غرب مدينة بنغازي.

وبين المصدر أيضًا أن القيادي الإرهابي يملك سجلًا وملفًا حافلًا من العمليات الإرهابية إضافة إلى أن له صلة بالهجوم الذي نفذ على السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي في العام 2012 .