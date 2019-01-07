نادي الشط يقدم طعنًا في قرار لجنة المسابقات

نادي الشط يقدم طعنًا في قرار لجنة المسابقات

أخبار ليبيا24- خاص

أكد نائب رئيس نادي الشط كمال الترهوني أن إدارة الشط قدمت طعنا في قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة المالية الكبيرة التي فرضت على النادي.

وأضاف الترهوني في تصريحات صحفية أن نادي الشط يطالب بإعادة مباراة الجولة الأولى أمام الاتحاد باعتبارها لعبت وفق اللائحة القديمة وتعد باطلة .

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا بمنح نقاط مباراة الاتحاد والشط لفريق للاتحاد وتغريم الشط بمبلع 14 ألف دينار .

يشار إلى أن فريق الشط كان قد انسحب من اللقاء على خلفية مشاكل مع رئيس الاتحاد الليبي السابق.