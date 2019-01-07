الاتحاد الليبي يبعث رسالة عاجلة لجمال الجعفري

أخبار ليبيا24- خاص

خاطب الاتحاد الليبي لكرة القدم أمس الأحد جمال الجعفري بصفته عضو للمكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي.

وطلب الاتحاد الليبي من الجعفري بذل قصارى جهوده من أجل توضيح ما سيلحق بالمنتخب الوطني في حال منح استضافة دولة جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسبق للمكتب التنفيذي وأن قام بإيقاف جمال الجعفري من رئاسة الاتحاد الليبي بسبب ما أسماها بالمخالفات ومن ثم عقد المكتب التنفيذي اجتماعًا غير عادي للجمعية العمومية تم من خلالها التصويت على بقاء أو رحيل الجعفري من رئاسة الاتحاد الليبي حيث وافق 82 صوتًا من إجمالي 85 ناديا شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالمرج، على سحب الثقة من جمال الجعفري، فيما رفض اثنان وامتنع واحد عن التصويت.