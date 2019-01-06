حملة مشتركة تستهدف جميع الأنشطة التجارية والصناعية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أطلق جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، بالتعاون مع قسم النجدة اليوم الأحد حملة تحت شعار “من أجل صحة المواطن” داخل المدينة استهدفت جميع الأنشطة التجارية والصناعية بدون استثناء.

وأصدر مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة اتخاذ العقوبات اللازمة في ما يتعلق بالجانب الصحي تحديدًا.

وقال مسؤول الإعلام في جهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي، إن الحملة شملت اليوم أحياء شبنة والمساكن والباعة المتجولين على الطرقات العامة وجزر الدوران.

وأكد العبيدي أن الحملة سوف تستهدف كافة محلات بيع المواد الغذائية والخضروات والمطاعم والمقاهي ومصانع الحلويات ومصانع الحليب والعصائر والصيدليات والمصحات والعيادات وكل نشاط يحمل ترخيص تجاري، كما سوف تشمل الورش ومصانع مواد البناء ومخازن المواد الأغذية والأدوية.

وكانت بلدية بنغازي، سلمت في أكتوبر من العام المنصرم، عدد خمسة عشرة سيارة نوع نيسان مجهزة لجهاز الحرس البلدي في المدينة.

وجرت عملية تسليم السيارات في مقر ديوان البلدية، بحضور وكيل ديوان بلدية بنغازى عمر نشاد ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد صالح الكاديكي.