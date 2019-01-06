إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة في درنة

أخبار ليبيا24- خاص

باشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لمديرية امن بنغازي، بتعليمات من مدير الإدارة، ورئيس خطة تأمين درنة امس السبت، في إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة في عدد من مناطق المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبخث الجنائي وليد العرفي، إن الإدارة شرعت أيضا في إخلاء المقرات الإدارية من مغتصبيها طيلة السنوات الماضية، وتطهير المدينة من العصابات الإجرامية، مؤكدا جاهزية فريق عمل للقبض على الخلايا النائمة والمندسين.