“تحريات جنائي بنغازي” تكشف ملابسات واقعة سرقة في منطقة الهواري

أخبار ليبيا24- خاص

أفاد مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي وليد العرفي، أنه ورد إلى وحدة التحريات بالإدارة بلاغ عن واقعة سرقة في دائرة منطقة الهواري .

وأضاف العرفي:”على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقعة وجمع معلومات جنائية أكثر، بالاشتراك مع خبير البصمات، وتكليف صاحب البلاغ بضرورة الانتقال لفتح محضر في مركز الشرطة المختص في نطاق الدائرة لإثبات الواقعة”.

وأكد مدير المكتب أن جهود وحدة التحريات بالإدارة أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة، وبالتعاون مع مصادرنا الخاصة تم التعرف على أحد مرتكبيها، وهو المدعو “م.ع.م”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال العرفي إن المدعو “م.ع.م”، أفاد بوجود شخص ارتكب معه واقعة السرقة، وهو المدعو “ا.ع.م.”، مؤكدا أنه تم ضبطه وبحوزته مبلغ من المسروقات، وقد اعترف بما نسب إليه وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .