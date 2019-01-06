“الكهرباء” تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحمال شبكة المنطقة الشرقية

“الكهرباء” تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحمال شبكة المنطقة الشرقية هذا الارتفاع جاء نتيجة للمنخفض الجوي الذي تمر به المنطقة

أخبار ليبيا24- خاص

أفاد الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة ربيع خليفة، أن يوم أمس السبت، سُجل ارتفاع قياسى فى أحمال الشبكة الكهربائية بلغ 1812 ميغا وات على امتداد المنطقة الشرقية .

وقال خليفة إن هذا الارتفاع جاء نتيجة للمنخفض الجوي الذي تمر به المنطقة، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الوضع بفضل جهود مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء .