استقالة المرجيني من تدريب السويحلي 

أخبار ليبيا24- خاص

تقدم المدرب علي المرجيني باستقالته رسمياً من تدريب فريق السويحلي الأول لكرة القدم.

وأشار المرجيني إلى أن هذه الاستقالة بسبب ظروفه الاجتماعية، نافيًا ماتردد عن استقالته بسبب تلقيه عروض من أندية اخرى في الدوري الممتاز.

و خسر السويحلي 3-0 أمام الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري على أرضية ملعب مصراتة.

ويعتبر المرجيني من أنجح المدربين المحليين حيث نجح في تقديم مستوى مميز مع السويحلي في السنوات الثلاث الأخيرة وقاده لمركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخه عام 2016 .